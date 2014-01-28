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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 10:20 BJT

韩国数据：第四季承诺FDI较上年同期减少25%，美日投资下降

路透首尔1月28日 - 韩国周二公布的政府数据显示，第四季承诺外商直接投资(FDI)较上年同期减少25%，因来自美国和日本的投资萎缩。

产业通商资源部新闻稿指出，2013年10-12月外商承诺投资金额为38亿美元，低于2012年第四季的51亿美元。

2013年第四季来自美国的承诺投资降至8.35亿美元，2012年同期为18.4亿美元；来自日本的投资则从12亿美元降至7.27亿美元。

2013年全年承诺FDI金额自2012年创纪录的163亿美元减少10.7%，至145.8亿美元。日圆 走贬导致来自日本的投资减少，且2012年来自香港和新加坡的旅游相关投资金额极为庞大，导致2013年承诺FDI金额下降。

产业通商资源部表示，预计今年承诺FDI将有些微成长，但未提供具体预测。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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