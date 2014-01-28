重发 -《热点透视》苹果的产品线该填新兵了

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(重发以补上撰稿人及编译姓名；本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyber 编译 王洋
路透纽约1月27日 - 苹果公司 的产品库里可能得添上几个新兵。这家科技巨擘的季报不温不火，凸显出其仰赖几款迟暮大牌产品所面临的风险。在iPhone和其它几款主打产品的支撑下，苹果的市值超过了全球任何一家公司。不过市场份额流失和400亿美元的市值蒸发，使其略显色衰爱竭。
季报数字远谈不上糟糕。营收同比增长6%，获利则持平。而庞大的股票回购计划也将每股获利(EPS)推高了5%。但苹果的产品太少了，因此没有什么好失望的，然而无济于事的是，该公司发布了下季度营收可能缩水的预警。
iPhone手机占到苹果营收的一半以上，在利润中所占的比重甚至更大。不过12月当季苹果仅售出5,100万部iPhone，比预期少了约400万部。苹果将这部分归因于最新款的iPhone 5s产量不够。
但这些数字坐实了一个让人担忧的发展趋势。尽管手机销量攀升，但市场份额还是拱手让给了三星电子 等竞争对手。竞争也正在日趋白热化。三星电子上周警告，2014年智能手机行业价格战将更为激烈。苹果对下季的营收预估也平淡无奇，这意味着即便与通讯巨头中国移动 达成协议，或也无法成就销量爆发的期待。
与此同时，由于消费者扩大使用手机来聆听音乐，老牌产品iPod销量缩水一半左右，其营收也因此减损超过10亿美元。考虑到苹果的手机销量在增加，这个还不算太糟。但这却凸显出，苹果的成功与否是多么的依赖于iPhone这一款产品。
当然了，苹果也可以回应投资大亨伊坎(Carl Icahn)扩大了股票回购的要求，让股东们乐一乐。苹果现在的帐面上，有逾1,500亿美元现金和投资。不过在其推出新品之前-不管是智能手表、电视抑或是其它玩意-投资者将继续留意它的黯淡之处。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申