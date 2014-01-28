中国货币市场：回购利率多走升，逆回购再现但对稍缓资金压力作用一般

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国银行间市场质押式回购加权利率 周二早盘多数走升，央行虽通过公开市场净投放750亿元人民币，但逊于预期且对缓解今日资金面压力效果一般，当前拆入可跨节的7-14天期资金仍不易。
不过交易人士提到，因价格优势，融出方对拆出期限在一个月左右资金的意愿相对更高。
“抵消到期量，今天公开市场注水才750亿元，量不大，不能让市场完全宽松下来。”上海一券商交易员称“还是挺紧的，大家最想要的就是跨春节的钱，希望平了头寸就能回家了，不过这个钱不好借啊。”
业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限14天期 。21天期品种上周暂时新增后，本周缺席。另今日将有750亿元逆回购到期。
另一银行交易员指出，相对融出七天、14天期限资金，当前机构对拆出一个月期限资金的热情更高。对于未来央行公开市场操作的可能性，她认为，对周四是否还有操作不太确定，不过相信春节假期归来央行有望续做逆回购以逐渐收敛到期量。
1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。
北京时间11:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.8477 4.6287 +21.90
七天 4.9693 4.9623 +0.70
14天 6.9434 6.6263 +31.71
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.6900 4.0650 +462.50
七天 9.5500 9.4950 +5.50
14天 5.6000 5.8000 -20.00
回购定盘利率 其中:隔夜 4.8100 4.5200 +29.00
七天 4.9600 4.6500 +31.00
14天 6.7700 6.0000 +77.00
Shibor
其中:隔夜 4.5340 4.4000 +13.40
七天 4.6890 4.7170 -2.80
三个月 5.5989 5.5962 +0.27
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申