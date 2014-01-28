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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:32 BJT

中国货币市场：回购利率多走升，逆回购再现但对稍缓资金压力作用一般

路透北京1月28日 - 中国银行间市场质押式回购加权利率 周二早盘多数走升，央行虽通过公开市场净投放750亿元人民币，但逊于预期且对缓解今日资金面压力效果一般，当前拆入可跨节的7-14天期资金仍不易。

不过交易人士提到，因价格优势，融出方对拆出期限在一个月左右资金的意愿相对更高。

“抵消到期量，今天公开市场注水才750亿元，量不大，不能让市场完全宽松下来。”上海一券商交易员称“还是挺紧的，大家最想要的就是跨春节的钱，希望平了头寸就能回家了，不过这个钱不好借啊。”

业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限14天期 。21天期品种上周暂时新增后，本周缺席。另今日将有750亿元逆回购到期。

另一银行交易员指出，相对融出七天、14天期限资金，当前机构对拆出一个月期限资金的热情更高。对于未来央行公开市场操作的可能性，她认为，对周四是否还有操作不太确定，不过相信春节假期归来央行有望续做逆回购以逐渐收敛到期量。

1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。

北京时间11:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.8477 4.6287 +21.90

七天 4.9693 4.9623 +0.70

14天 6.9434 6.6263 +31.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 8.6900 4.0650 +462.50

七天 9.5500 9.4950 +5.50

14天 5.6000 5.8000 -20.00

回购定盘利率 其中:隔夜 4.8100 4.5200 +29.00

七天 4.9600 4.6500 +31.00

14天 6.7700 6.0000 +77.00

Shibor

其中:隔夜 4.5340 4.4000 +13.40

七天 4.6890 4.7170 -2.80

三个月 5.5989 5.5962 +0.27

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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