中国外汇：朱长虹已于近日辞去外管局储备司首席投资长一职--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 三位消息人士周一晚间透露，负责中国外汇储备投资的朱长虹，已与近日辞去国家外汇管理局储备管理司首席投资长一职。
现年44岁的朱长虹，因在投资界的显赫经历、出色业绩而备受赞赏。但他个人极其低调，外界对其了解甚少，因此被称为外管局的“隐形人”。
“还不清楚辞职原因，也并不清楚跟他一起加入的团队会不会离开。”一位熟悉情况的人士对路透表示。
目前尚未联系到外管局对上述消息予以置评。
2010年，在外管局局长易纲的力邀下，朱长虹从全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职，并带着数个人的团队一起加盟外汇管理局。
在他加入后，外管局的投资明显出现多样化的特征，美国国债投资占外储比例逐渐下降，美国公司债、股票和房地产的投资，以及日本债市、股市的投资则上升。
朱长虹1989年毕业于中国科技大学，获物理学学士学位，随后赴美留学，1994年获得美国芝加哥大学物理学博士学位。在美利坚银行工作期间，他曾建立利率和抵押贷款的模式。1999年进入美国Pimco公司工作。2009年12月离职，随后出任外管局外汇管理部门首席投资长。（完） (记者 毕晓雯； 审校 屈桂娟)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申