中国债市动态：现券收益率及IRS略涨，逆回购投放力度未尽如人意

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率和IRS略涨，因公开市场逆回购投放力度不尽如人意，资金紧势未能有效缓解。交易员称，在节前所余不多的交易日里，流动性变化仍是关键因素。
新债发行方面，国开行稍早增发的，实际期限仅逾两个月的增发债，收益率略低于二级，认购情况也相对较好。
中国人民银行公开市场今日进行了1,500亿元14天期逆回购操作，较上周同期2,550亿元的总量大减；另外，今日还有750亿元逆回购到期，实际净投放资金仅为750亿元。
上海一银行交易员表示，考虑到逆回购到期因素，今日“逆回购确实比预期少，IRS利率小幅反弹，(现券收益率也)小幅上涨。”
银行间市场质押式回购加权利率 周二早盘多数走升，逊于预期且对缓解今日资金面压力效果一般，当前拆入可跨节资金仍不易。
业内人士透露，国家开发银行周二上午招标的一年期增发债，中标收益率为4.8024%，投标倍数2.93倍。
国债期货主力合约TF1403 相应走低，早盘收报92.296元，跌0.194元，或0.21%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申