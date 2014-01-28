版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 12:09 BJT

中国债市动态：现券收益率及IRS略涨，逆回购投放力度未尽如人意

路透上海1月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率和IRS略涨，因公开市场逆回购投放力度不尽如人意，资金紧势未能有效缓解。交易员称，在节前所余不多的交易日里，流动性变化仍是关键因素。

新债发行方面，国开行稍早增发的，实际期限仅逾两个月的增发债，收益率略低于二级，认购情况也相对较好。

中国人民银行公开市场今日进行了1,500亿元14天期逆回购操作，较上周同期2,550亿元的总量大减；另外，今日还有750亿元逆回购到期，实际净投放资金仅为750亿元。

上海一银行交易员表示，考虑到逆回购到期因素，今日“逆回购确实比预期少，IRS利率小幅反弹，(现券收益率也)小幅上涨。”

银行间市场质押式回购加权利率 周二早盘多数走升，逊于预期且对缓解今日资金面压力效果一般，当前拆入可跨节资金仍不易。

业内人士透露，国家开发银行周二上午招标的一年期增发债，中标收益率为4.8024%，投标倍数2.93倍。

国债期货主力合约TF1403 相应走低，早盘收报92.296元，跌0.194元，或0.21%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐