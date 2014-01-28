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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:03 BJT

重发-更新版 1-韩股业绩：SK Hynix第四季获利自纪录高位下滑，因芯片价格涨势减弱

上年同期获利为550亿韩元，前季获利则为创纪录的1.16万亿(兆)韩元。

Hynix希望其受损的中国工厂产量逐步恢复，有助于减小芯片价格走软的影响，并从竞争对手里夺回市场份额。其中国工厂在9月发生火灾前，生产全球15%的DRAM芯片。

作为苹果 供应商，该公司竞争对手包括三星电子 、东芝 和美光(Micron Technology) 。

Hynix表示，第四季度DRAM芯片出货量较上季下降了13%，因中国一工厂产量减少，抵消了价格上涨1%的正面影响。尽管个人电脑市场持续萎缩，但受供给吃紧担忧提振，DRAM芯片价格走高。

根据市场调研公司国际数据公司(IDC)的数据，继连续七个季度下滑后，全球个人电脑出货量去年整体下降10%，因消费者转而选择智能手机和平板电脑。

价格跟踪机构DRAMeXchange.com称，广泛用于电脑的DRAM芯片合约价格在1月上半月下跌了3%。

财报公布前，Hynix股价周一收低1.8%，同期韩股综合股价指数 收跌1.6%。该股票在过去三个月累计上涨了8%，而同期韩股整体下跌5%。(完) (编译 王兴亚/洪曦; 审校 田建华/许娜)
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