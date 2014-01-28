版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 10:43 BJT

日本股市：早盘小升脱离两个月低位，但苹果供应商逆势下滑

分析师表示，周二市场人气已有所改善，此前土耳其央行召开紧急会议，该国货币自纪录低位反弹。

但他们称，交投可能依然受抑，因市场关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将进一步削减刺激的猜测，令风险资产承压，特别是依赖外部融资的新兴市场。美联储今天稍晚召开为期两天的政策会议。

“全部注意力都放在美国，本周及下周有重大事件和经济数据，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi说。

他并称，只要美国数据如下周的国内生产总值(GDP)和就业数据证实美国经济力道，股市倾向进一步上扬。

苹果的供应商Alps Electric 、Taiyo Yuden 、TDK 和Nitto Denko 股价跌幅在0.9%到3.9%间。

索尼下跌2.6%，此前穆迪将其债信评级调降至垃圾级。

东证股价指数 上扬0.5%至1,235.30点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐