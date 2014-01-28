更正-《焦点》欧洲央行资产评估结果难获银行认同，体检效果尚存悬念

(更正：内文第二段...提供一个“乾净的资产负债表”，因译文有误，应更正为“乾净的起点”)

* 欧洲央行将对130家银行进行资产质量评估

* 无法强制欧元区银行接受资产质量评估的结果

* 各国监管者可能对评估结果态度各异

* 可能对评估结果采用超额资本金措施

路透伦敦1月27日 - 欧元区准备对其银行业展开的大整顿计划可能进展不顺，因欧洲银行业者要遵守会计准则，欧洲央行无法强制银行接受监管者对其财务风险的评估。

该整顿计划旨在为11月即将开始监管欧元区银行业的欧洲央行提供一个“乾净的起点”，也是为了重建投资者对银行业的信心。金融危机已经过去五年多，欧洲银行业的估值仍然低于美国同业。

如欲查看欧美银行业估值对比图表，请点选(link.reuters.com/buf36v)

欧洲央行正在评估欧元区18国内的银行是否拥有支撑运营的足够资本。

欧洲央行已经展开对欧元区内130家大型银行的资产质量评估(AQR)，今年稍晚还将进行压力测试。AQR评估银行当前是否资本充足，而压力测试则分析其能否在未来的危机中幸存。估计这些银行的资本缺口共计高达1万亿(兆)美元。

不过会计师、银行业者和监管者都表示，AQR可能会遭遇欧洲央行职权范围外的法律和会计问题。

银行有按照国际会计准则来评估自身资产的法律责任，不能简单地将欧洲央行的评估移入资产负债表。

“欧洲央行位高权重，但无法逾越百年公司法，”一位监管层消息人士称。他要求匿名，因事态敏感。

银行仍将需要足够资本来抵御欧洲央行指出的贷款登记簿风险，但AQR增加透明度和投资者信心的目标可能半途而废。

**困难地带**

争论已在爱尔兰展开，爱尔兰银行 表示不认同央行在2013年下半年资产负债表评估的一些估值。在斯洛文尼亚，一位银行高管表示，其所在行不会为反映资产评估结果来改变2014年底资产负债表。

“这显然是个敏感地带，除了西班牙，该国银行监管层尚未真正投身于欧洲的会计进程中，”安永会计师事务所合伙人Tony Clifford称。在危机爆发前，西班牙监管层曾试图让银行在会计准则要求之外留出额外准备金。

“银行监管层可能在将数字入账方面有不同偏好，”Clifford并表示。

国际财务报告准则(IFRS)的指导准则规定，实际蒙受亏损才能认列准备，预期亏损则否。欧洲央行将监管的银行中有90%的报表都采用这套会计原则。

Clifford表示，主要的挑战在于，各国或是欧洲监管机构是否要求银行认列较会计规则允许更高的准备。

**细节“还在考虑”**

另一名会计界消息人士说，欧洲央行曾表明，不希望各国监管机构逼迫银行在下一份财务报表中反映AQR结果，因为那个观念有太多问题。欧洲央行拒绝置评。

欧洲央行总裁德拉吉在1月10日致欧洲议会经济与货币事务委员会主席鲍尔斯(Sharon Bowles)的一封信中称，(包括AQR在内的)综合评估的发现，应结转至2014年的报表。“这方面的确切细节仍在考虑中，”德拉吉并称。

另一名欧洲监管者称，被称为第二根支柱(Pillar II)的资本规则将让监管者得以强迫银行业者持有足够资本以应对风险较高贷款，即便未反映在银行的会计帐上。

欧洲央行和欧洲银行业管理局(EBA)曾表示，压力测试和AQR结果将一起公布，但并未表示要公布多少细节。

评级机构惠誉的欧洲、中东和非洲区(EMEA)银行业联席主管James Longsdon表示，AQR可能对于揭示银行业资产状况意义重大，但如果不发布详细结果，则可能帮助不大。

如果评估结果有利于监管者或其所辖银行，部分监管者也许希望披露更多信息。“各国监管者都把面子给赌上了，”与Longsdon同为联席主管的Bridget Gandy称，“监管者都不希望显得失职。”

AQR的时间表跨度约为一年，其可能给投资者带来动荡。若干金融专家表示，银行可能被要求在粗略了解欧洲央行评估情况后，尽快把信息传达给市场。

参与之前的银行压力测试的顾问表示，只要没有被逼公布，银行通常会尽可能久地隐瞒这些信息。