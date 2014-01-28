券商观点：四大因素有望支撑中国A股二月份反弹行情-中信

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国中信证券 周二发布报告认为，二月份改革预期再度升温、流动性警报暂解除、监管层着力推动股市发展、首批IPO接近尾声等四大因素仍有望支撑一段时间的A股反弹行情。
报告指出，虽然存在信用风险可能出现反复，海外市场与全球资金流动带来不利影响及短期经济下行速度较快的冲击，但改革预期的抬升，流动性环境的改善以及技术的反弹需要仍有望合力支撑A股反弹行情。
“从历史经验看，"红二月"为大概率事件，2月份是主要指数上涨概率最高的月份。我们判断，较好的流动性环境、经济真空期、政策预期向上等均可能是支撑历年2月上涨的因素。”报告称。
报告认为，随着中国“两会”渐行渐近，市场对改革的热情会逐步升温；针对“两会”期间可能兑现的改革措施，市场参与热情会有所提高，相关改革和安全政策的执行也将有所加快。
报告分析称，虽然中国国内经济仍有下行压力，但由于2月份是实体数据发布真空期，短期难以验证，且市场对宏观经济下调的预期已较充分，因此对基本面预期进一步下调的可能性很小。
报告预计春节后央行将停止逆回购，但立即启动正回购或央票概率亦较小，加上节后现金回流与热钱快速流入，2月宏观流动性料处于中性偏宽松格局。另外，股市流动性在2月也有望呈现显着的环比改善。
报告同时预计，美联储可能会在本月底的会议上暂缓QE退出节奏。而阿根廷比索汇率暴跌触发市场大跌主因是国际资本流动异动，并无明显的基本面因素诱发资本短期外逃。
中国股市沪综指 本月截止今日早盘累计跌幅为3.8%。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申