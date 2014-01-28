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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:03 BJT

韩国股市：早盘在美联储会议前持稳，汽车商上涨

汤森路透数据显示韩股的股价净值比为1.21。

美联储料在周三结束的两日政策会议上再度削减购债规模100亿美元。

海外投资者在接近盘中时卖超韩股1,221亿韩元，有望为连续第四日卖超。

苹果 本季财测不及预期，股价周一盘后挫跌8% ，其智能手机和平板电脑供应商的股价连带遭殃。

LG显示器 和LG Innotek Co Ltd 股价分别下跌4.4%和3.5%。

获利欠佳则掼压关系企业LG电子 和LG International Corp 股价，分别下跌3.6%和2.8%。

韩元兑美元 和日圆 持稳，支撑汽车类股，现代汽车 和起亚汽车 分别上涨2.5%和2.2%。(完) 　　
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