韩国汇市：韩元有望终止六日连跌走势，因出口商持续抛出美元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
在本周余下时段，投资者可能会保持谨慎。美联储在日内稍晚将召开为期两天的政策会议，外界广泛预计其将把每月购债计划规模再减少100亿美元。
经纪商表示，出口商可能会在农历新年假期前卖出更多美元。周三将是韩国市场本周最后一个交易日，下周一时将重启交易。
“如果美元/韩元汇率不攀升到1,080以上，那么在休市前可能会有一波美元卖盘涌现。”一位当地经纪商表示。
综合股价指数 小涨0.1%，报1,911.43点。
3月三年期公债期货 上涨0.03点至105.72，受助于外资流入。
0230GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,079.0 1,083.6
日圆/韩元 10.5146/186 10.5665
韩国公债期货 * 105.72 105.69
韩国综合股价指数 1,911.43 1,910.34
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申