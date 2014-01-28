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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:05 BJT

韩国汇市：韩元有望终止六日连跌走势，因出口商持续抛出美元

在本周余下时段，投资者可能会保持谨慎。美联储在日内稍晚将召开为期两天的政策会议，外界广泛预计其将把每月购债计划规模再减少100亿美元。

经纪商表示，出口商可能会在农历新年假期前卖出更多美元。周三将是韩国市场本周最后一个交易日，下周一时将重启交易。

“如果美元/韩元汇率不攀升到1,080以上，那么在休市前可能会有一波美元卖盘涌现。”一位当地经纪商表示。

综合股价指数 小涨0.1%，报1,911.43点。

3月三年期公债期货 上涨0.03点至105.72，受助于外资流入。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,079.0 1,083.6

日圆/韩元 10.5146/186 10.5665

韩国公债期货 * 105.72 105.69

韩国综合股价指数 1,911.43 1,910.34

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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