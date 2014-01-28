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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:06 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元：出现正面信号，趋势仍然下行

0250 GMT

* 昨日反弹在亚洲盘延续，受消息面推动

* 新西兰财长称新西兰元估值过高，并罕见地提到澳元

* 澳洲企业景气调查数据意外强劲

* 动量指标显示，5日、10日移动均线筑底--预示盘整

* 趋势仍然下行，20日均线守在1.0700

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/muh46v)(完)

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(编译 朱晓军；审校 张若琪)
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