《综述》台湾第四季景气明显复苏，惟风险仍亦步亦趋

* 2013年第四季GDP年增2.92%，SAAR创11季高位

* 经济呈现明显复苏，然风险并未远离

* 通膨预料仍将在2%以下，央行没有即刻升息风险

记者 高洁如

路透台北1月28日 - 台湾去年第四季经济成长明显优于预期，在逐步摆脱贫血式复苏的同时，风险仍未远离。分析师指出，由于国际大宗商品价格仍然不振，通膨率仍未有大幅扬升迹象，多数预估下半年央行才有升息的机会。

台湾主计总处公布第四季GDP年增率2.92%，而概估统计经季调后与上季比较折算年率的经济成长率(SAAR)为10.08%，创下11季以来的最高。

〞在国际的景气复苏下，预估台湾2014年GDP年增率有望成长3.6%，第四季底时，台湾将的产出缺口也将转正，央行也会在年底开启升息步伐。 〞 澳新银行经济学家杨宇霆说。

他也表示，由于今年产出缺口仍为负值，且国际原油价格仍然偏弱，意味着通膨的风险并不高。因此台湾央行在2014年大多时候仍将维持利率不变。

台新投顾分析师王凯民则认为，由于去年CPI的基期太低，在今年景气复苏的支撑下，估计今年的CPI年增率可达1.85%，较去年的0.79%大幅成长，而央行有望在第二季即开始升息循环。

主计总处资料显示，第四季的民间消费年增4.07%、资本形成(包括政府和公民企业的固定投资)年增9.74%，输出年增3.95%、输入年增6.12%。

主计总处并表示，去年第四季的商品出口、投资和消费均高于预期；其中输出贡献经济成长增加了2.11个百分点、民间消费贡献增加0.63个百分点、资本形成(包括政府和公民企业的固定投资)则增加0.74个百分点，是第四季经济成长优于预期的主因。

台湾2013年GDP年增率为2.19%，为两年来高位，台湾央行去年第四季时维持重贴现率在1.875%不变，是连续第十季的维持利率不变。

韩国则在民间消费和资本投资的引领下，第四季经季节调整国内生产总值(GDP)初值较上年同期增长3.9%。第三季为增长3.3%。

**复苏与风险并存**

针对第四季远优于预期的复苏态势，主计总处专门委员梅家瑗表示，目前的的情况可以说是〞复苏与风险并存〞。

她表示，虽然经济成长增强但不确定性的风险也增加。比如美国的经济经济基本面好转，不过美联储的宽松政策(QE)的退场风险不容小看。至于欧洲虽初显露复苏迹象，但目前的隐忧如低度通膨，也对复苏不利，有通缩风险。

梅家瑗并表示，预料在4月日本提高消费税之前仍有望享受复苏荣景，但其后则需面对消费不力的情况。还有一个重点的变数是中国大陆，它正进行结构改革可能牺牲部分的经济增长。

台新投顾的王凯民则表示，近期如阿根廷出现的货币走跌引发新兴市场资金撤出的隐忧。对国际收支帐一向呈现正向的台湾而言，所遭受到的资金外流风险应该会比印尼、印度、阿根廷等地区要小很多。

近年来，新兴市场因不断吸入美国联邦储备理事会(美联储, FED)量化宽松政策所产生的大量低价资金而膨胀。这部分资金多为追逐高额回报率而流进发展中经济体。然而随着美联储缩减刺激举措，资金的流向开始逆转，那些经济和政治问题最为严重的国家--特别是阿根廷与土耳其的货币汇价，首当其冲地大幅跳水。

**中国的变数**

在各项变数中，占台湾出口比重达四成以上的中国大陆的情况，是重要的变数之一。

大众银行分析师陈森林表示，对今年的台湾展望仍保守看待，〞中国景气降温是一大变数，和美国QE(量化宽松)退场对资金流动的影响，都是新兴市场的不利因子。〞

他保守估计台湾2014经济成长率年增仅2.5%。

主计总处的黄伟杰科长也表示，〞当前中国培养自有产业，是台湾的风险。〞

黄伟杰表示，比如面板产业，去年第四季时持续衰退16.8%，较第三季衰退3%幅度更大，这即是中国大陆是自制面板的政策影响。

中国去年四季度GDP同比增长7.7%，全年增长亦为7.7%，与2012年增速一致，为十余年来最低水准，但超出年初所定的7.5%左右的增长目标。

但也有对未来相对乐观的期待。

巴克莱资深区域经济学家梁伟豪就表示，过去的资料显示，台湾的复苏脚步与全球前三大经济体(G3)密切相关，而今日公布的数据显示台湾的成长潜力正在回复，因此巴克莱调升2014年台湾的经济成长率至4%，先前估为3.5%，2015年的预估则维持4.5%不变 。