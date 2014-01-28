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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:36 BJT

离岸人民币：首支A股ETF获豁免资本收益税，华夏沪深300初段曾涨逾2%

路透香港1月28日 - 作为香港首支A股ETF获豁免资本收益税，华夏沪深300指数ETF 的资产净值得到提升，并带动周二早盘初段涨逾2%。

华夏基金的发言人称，该ETF自2012年中成立以来对买卖A股之未变现及已变现资本收益作出10%之预扣税拨备，不过自今年1月27日（周一）起除对买卖房地产公司继续缴付资本收益税之外，买卖其他A股则获豁免。

“华夏沪深300成功取得香港税务局发出的香港税务居民证明书，因而能够根据中港安排享受一定的资本收益之预扣税豁免。”该名发言人并说。

自成立日起所作的资本收益预扣税拨备约1.47亿元已于周一进行回拨，使该ETF的资产净值提升1.65%。

其周二早盘初段涨逾2%，香港时间11:22，港元柜台报价28.6元，人民币柜台报22.25元，分别涨1.6%及1.83%；一年回报率为-12%，同期沪深300指数 下跌逾13%。

业内人士称，预料其他A股ETF亦将傚法华夏沪深300申请资本收益税豁免资格，此举有助提升投资回报，并吸引更多资金投向ETF。

目前本港上市的RQFII（人民币合格境外机构投资者）ETF包括南方富时A50 、易方达中证100 、嘉实MSCI中国A股 、嘉实明晟50 。

在未公布有关规管QFII（合格境外机构投资者）或RQFII源自买卖中国证券的资本收益税具体规则情况下，子基金于A股投资之所得税处理受中国企业所得税法的一般税务条文规管。倘海外投资者为并无在中国设立机构场所的非税务居民企业，源自中国的资本收益可能被微收10%的预扣税。

资本收益包括已变现及未变现股息收入、利息收入及资本收益。

不过根据中国内地和香港关于对所得避免双重征税和防止伦漏税的安排，若干宽免适用于香港税务居民。

截止去年12月25日，中国已批准RQFII共52家，获批额度共计1,575亿元人民币；2013年一年中国批准RQFII额度905亿元。 （完）

(记者 雷美珍；审校)
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