离岸人民币：首支A股ETF获豁免资本收益税，华夏沪深300初段曾涨逾2%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 作为香港首支A股ETF获豁免资本收益税，华夏沪深300指数ETF 的资产净值得到提升，并带动周二早盘初段涨逾2%。
华夏基金的发言人称，该ETF自2012年中成立以来对买卖A股之未变现及已变现资本收益作出10%之预扣税拨备，不过自今年1月27日（周一）起除对买卖房地产公司继续缴付资本收益税之外，买卖其他A股则获豁免。
“华夏沪深300成功取得香港税务局发出的香港税务居民证明书，因而能够根据中港安排享受一定的资本收益之预扣税豁免。”该名发言人并说。
自成立日起所作的资本收益预扣税拨备约1.47亿元已于周一进行回拨，使该ETF的资产净值提升1.65%。
其周二早盘初段涨逾2%，香港时间11:22，港元柜台报价28.6元，人民币柜台报22.25元，分别涨1.6%及1.83%；一年回报率为-12%，同期沪深300指数 下跌逾13%。
业内人士称，预料其他A股ETF亦将傚法华夏沪深300申请资本收益税豁免资格，此举有助提升投资回报，并吸引更多资金投向ETF。
目前本港上市的RQFII（人民币合格境外机构投资者）ETF包括南方富时A50 、易方达中证100 、嘉实MSCI中国A股 、嘉实明晟50 。
在未公布有关规管QFII（合格境外机构投资者）或RQFII源自买卖中国证券的资本收益税具体规则情况下，子基金于A股投资之所得税处理受中国企业所得税法的一般税务条文规管。倘海外投资者为并无在中国设立机构场所的非税务居民企业，源自中国的资本收益可能被微收10%的预扣税。
资本收益包括已变现及未变现股息收入、利息收入及资本收益。
不过根据中国内地和香港关于对所得避免双重征税和防止伦漏税的安排，若干宽免适用于香港税务居民。
截止去年12月25日，中国已批准RQFII共52家，获批额度共计1,575亿元人民币；2013年一年中国批准RQFII额度905亿元。 （完）
(记者 雷美珍；审校)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申