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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:24 BJT

《全球汇市》美元兑日圆持稳，投资者静待美联储会议召开

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3675 1.3670 +0.04 -0.51 1.3745

美元/日圆 102.72 102.54 +0.18 -2.45 105.30

欧元/日圆 140.47 140.17 +0.21 -2.94 144.73

美元/瑞郎 0.8958 0.8962 -0.04 +0.34 0.8928

英镑/美元 1.6603 1.6584 +0.11 +0.28 1.6556

美元/加元 1.1100 1.1113 -0.12 +4.52 1.0620

澳元/美元 0.8771 0.8735 +0.41 -1.59 0.8913

新西兰元/美元 0.8257 0.8229 +0.34 +0.62 0.8206

澳元/日圆 90.100 89.570 +0.59 -4.00 93.850

新西兰元/日圆 84.820 84.380 +0.52 -1.84 86.410

英镑/日圆 170.55 170.05 +0.29 -2.17 174.33

澳元/新西兰元 1.0619 1.0605 +0.13 -2.11 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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