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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:27 BJT

《全球市场》亚洲股市接近五个月低点，土耳其央行会议成关注热点

对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将进一步削减购债规模的预期，使得风险资产承压，尤其是仰赖外部融资的新兴市场。今天稍晚美联储将展开为期两天的政策会议。

许多人预期美联储将一如12月，把每月购债规模再减100亿美元。

尽管过去几天来印度卢比走软，但距8月所及的纪录低点仍有一些距离。去年印度央行收紧信贷后，卢比已趋稳。

今天稍晚印度央行也将召开政策会议，料将维持利率不变。

苹果 财测令人失望也打击到日韩的苹果供应商个股。

苹果假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且对当前季度的营收预估低于市场预期。其股价在周一盘后交易中下挫 。(完) (编译 洪曦/许娜/蔡美珍/艾茂林/张若琪 审校 石冠兰/李春喜/高琦/戴素萍)
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