中国航空：春秋航空拟在上海自贸区设维修保养分支，推自贸区主题航班

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月28日 - 在社会各界热议中国（上海）自由贸易实验区之际，上海本地的民营航空公司--春秋航空近日表示，近期拟落户自贸区，机务维修保养可能最先考虑入驻；2月公司亦考虑推出自贸区主题航班，加强自贸区的推广。
公司新闻稿引述董事长王正华称，春秋航空机务领域的维修保养将是春秋进驻自贸试验区最优先考虑的业务。同时，公司计划利用自贸试验区“境内关外”的优势，布局航材仓储业务，以降低日常运营成本。
同时，今年2月春秋航空还将打造“自贸区主题航班”，由各地企业家先期报名，满一定人数后，春秋航空将派出团队中负责自贸区项目的一位专家，在飞往上海的航班上，现场讲解对于自贸区的理解、先期探索的经验。抵达上海后，春秋航空再组织这些企业家实地造访上海自贸区，并由上海自贸区派出专家现场对各类问题予以专业解答。
“春秋航空希望成为上海自贸区的推广大使，在每天120余个遍及全国各地、国际以及地区的航班上，先期介绍上海自贸区的发展概况、热点、看点以及合作投资机会。” 春秋航空新闻发言人张武安表示。
去年9月底，上海自贸区正式挂牌成立，央行、证监会、海关总署等相关国家部委出台政策扶持，不过大部分扶持政策还缺乏具体细则。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申