台湾债市：RP利率向区间高位靠拢，年节长假逼近交易疏落

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二成交稀疏，利率大致在区间内，高位成交不少。由于公债买卖断市场已停止交易，多数的证券商均避开今、明两日的落点，市场上的成交相当清淡。
部分银行交易员表示，年前的资金水位明显变少，需求方并不是要借多少就有多少。至于寿险业者也有供给资金，多少平抑了一些需求。
〞今天市场比较紧，还好到单也不多，也找得到钱，〞一位票券商交易员表示。
另外一家银行交易员说，虽然今天多数证券商都已停止交易，但仍接到一些券商的电话出来找钱，只不过能够承做的金额并不大。
公债买卖断交易已在上日封关，今日债券附条件交易如常进行，明(29日)为年前最后一个上班日，也是货市封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，以0.57%为多；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；区间高位成交较多。
主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。
本周紧缩因素有周二(28日)有中国输出入银行30亿台币的金融债发行；周三(29日)央债20年期发行，金额300亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申