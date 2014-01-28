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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:29 BJT

台湾债市：RP利率向区间高位靠拢，年节长假逼近交易疏落

路透台北1月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二成交稀疏，利率大致在区间内，高位成交不少。由于公债买卖断市场已停止交易，多数的证券商均避开今、明两日的落点，市场上的成交相当清淡。

部分银行交易员表示，年前的资金水位明显变少，需求方并不是要借多少就有多少。至于寿险业者也有供给资金，多少平抑了一些需求。

〞今天市场比较紧，还好到单也不多，也找得到钱，〞一位票券商交易员表示。

另外一家银行交易员说，虽然今天多数证券商都已停止交易，但仍接到一些券商的电话出来找钱，只不过能够承做的金额并不大。

公债买卖断交易已在上日封关，今日债券附条件交易如常进行，明(29日)为年前最后一个上班日，也是货市封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，以0.57%为多；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；区间高位成交较多。

主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。

本周紧缩因素有周二(28日)有中国输出入银行30亿台币的金融债发行；周三(29日)央债20年期发行，金额300亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 林高丽)
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