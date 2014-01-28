路透基点：国统国际15.8亿台币贷款吸引八家银行参贷--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，国统国际的15.8亿台币(5,200万美元)融资案已吸引到八家银行参贷。
第一银行是原始牵头行兼簿记行，承贷3.3亿台币。台湾银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库各承贷2.78亿台币，均为牵头行兼簿记行。
其它四家银行是彰化银行(1.39亿台币)、台北富邦银行(1.39亿台币)、台湾农业金库(6,900万美元)和台中商业银行(6,900万台币)。
签约定于2月末进行。
这笔贷款分为A部分2.2亿台币2.5年期履约保证贷款，B部分9.3亿台币2.5年期预付款保证贷款，和C部分4.3亿台币两年期定期贷款。
A部分和B部分提供100个基点的年度担保费，C部分利率为一年期邮政储蓄利率加码130个基点。
银行受邀以四个层级参贷：承贷4亿台币或以上者，获牵头行兼簿记行头衔，和35个基点的前端费；承贷3-3.99亿台币者，获牵头行头衔和25个基点的费用；承贷2-2.99亿台币者，获15个基点的费用；承贷1-1.99亿台币者获8个基点的费用。
若资金动用比例低于60%，则有15个基点的承诺费。
所筹款项将为台湾自来水公司的一个自来水项目提供资金。
国统国际从事工程承包业务。(完)
(编译 张涛；审校 石冠兰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申