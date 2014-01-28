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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:33 BJT

路透基点：国统国际15.8亿台币贷款吸引八家银行参贷--RLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，国统国际的15.8亿台币(5,200万美元)融资案已吸引到八家银行参贷。

第一银行是原始牵头行兼簿记行，承贷3.3亿台币。台湾银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库各承贷2.78亿台币，均为牵头行兼簿记行。

其它四家银行是彰化银行(1.39亿台币)、台北富邦银行(1.39亿台币)、台湾农业金库(6,900万美元)和台中商业银行(6,900万台币)。

签约定于2月末进行。

这笔贷款分为A部分2.2亿台币2.5年期履约保证贷款，B部分9.3亿台币2.5年期预付款保证贷款，和C部分4.3亿台币两年期定期贷款。

A部分和B部分提供100个基点的年度担保费，C部分利率为一年期邮政储蓄利率加码130个基点。

银行受邀以四个层级参贷：承贷4亿台币或以上者，获牵头行兼簿记行头衔，和35个基点的前端费；承贷3-3.99亿台币者，获牵头行头衔和25个基点的费用；承贷2-2.99亿台币者，获15个基点的费用；承贷1-1.99亿台币者获8个基点的费用。

若资金动用比例低于60%，则有15个基点的承诺费。

所筹款项将为台湾自来水公司的一个自来水项目提供资金。

国统国际从事工程承包业务。(完)

(编译 张涛；审校 石冠兰)
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