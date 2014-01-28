离岸人民币：南方东英力推RQFII国债ETF，RMB产品类别丰富可期

路透香港1月28日 - 中国银行间债市资金面持续较紧下，维持高位的利率债市场吸引了众多投资者，南方东英即将向国际投资者推出全球首支RQFII国债交易型开放式指数基金（ETF），总规模20亿元人民币，后续料亦有不少中资机构新的债券类RQFII-ETF面世，离岸人民币产品类别丰富可期。

南方东英总裁丁晨周一接受采访时表示，“这是全球第一支以纯国债为标的ETF，公司寄予厚望，会致力打造成2014年的拳头产品，虽然挂牌时间还未确定，但不少亚洲机构都挺认可，表示要参与申购。”

目前中国银行间5年期国债收益率在4.2%左右，目前财政部在香港发行的人民币5年期国债收益率不到3%，利差较为明显。这支EFT亦采取季度派息亦增加了对投资者的吸引力。

丁晨并表示，目前全世界机构客户对中国资产的配置相对都较低，主因缺乏了解和投资渠道，“这支ETF产品是把中国优质资产推向国际投资者，而且对离岸人民币利率价格形成机制等方面会起到一个‘基础锚’的作用。”她称。

在RQFII额度方面，南方东英依然是增量大户，连续第三个月获批新增RQFII额度；其中1月新增40亿元人民币，总量已达341亿元，为目前获批RQFII额度最多的一家。

中国于2011年12月推出RQFII试点办法，迄今范围已由香港，扩大至伦敦及新加坡，台湾亦口头获额度。根据中国外管局最新数据显示，截止1月27日，已批准RQFII57家，获批额度共计1,678亿元人民币。

目前博时、广发、大成、华安、汇添富、工银瑞信、广发、海富通等基金公司首批获得债券类RQFII的资格，获批额度在8亿至11亿不等，先后集中发行了19支债券类基金，但销售不尽如人意，且债券产品收益并不理想，许多公司额度尚未用完。

2012年年底以来，RQFII-ETF迅速扩容，目前亦有基金在申请债券类RQFII-ETF产品。

**可丰富离岸人民币基础资产类别**

伴随着人民币国际化，不仅国内市场的人民币基准利率正在不断完善，离岸市场的人民币基准利率体系也在推进中。

南方东英该支ETF产品挂钩中债登五年期国债指数，并将复制指数优选成份券表现，亦会形成以国债利率为基础的离岸人民币基准利率收益率曲线。

“实际挂钩的资产是4-7年的国债可交割券，只是按惯例统称为5年期国债，短期内会用实物方式买国债现货，还未有计划参与国债期货，但投资者会有很多工具围绕这个标的来交易和套利，流动性会更好。”南方东英量化基金经理张国彦表示。

“中国国债市场上，国际投资者占比比例非常少，我们这支ETF让不同种类的香港及海外投资者参与，能促进健全离岸人民币国债收益率曲线，当然可能亦会对财政部在香港发行国债的定价有些许影响。”张国彦称。

中国财政部2013年已在香港发行了230亿元人民币国债，与2012年规模持平，3年期、5年期国债中标利率分别为2.60%和3.09%。

相对于银行间国债，国债ETF对投资者有明显优势，投资门槛低、流动性更好、透明度高、配套交易机制更多。

南方东英投资经理孟小宁预计，今年5年期国债个券收益率上半年利率估计在4%，全年料在3.8-4.1%区间波动，“对我们这支ETF来说，若现在建仓，不但票面利息比较高，后面还会有资本升值，两方面都有较好的收益保证。”

孟小宁认为，境内市场债券存量已达27万亿人民币之巨，且有超过1万个机构客户，而香港市场债券存量、增量、交易对手相比等都较局限，“在岸债券利率水平较高，但境外投资者缺乏购买渠道，我们是把中国原汁原味的国债利率的金融标的销售到国外。”