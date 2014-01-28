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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:35 BJT

香港个股：深圳控股获母公司注入房地产资产，作价逾56亿元人民币

路透香港1月28日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 周二宣布，将以总代价56.23亿元人民币，向母公司深业集团收购一家持有深圳多个物业发展项目的附属公司，深圳控股将向母公司以溢价发行新股加现金的方式支付收购代价。

公司的声明称，拟收购的目标公司在深圳持有12个物业发展项目并持有物业用于投资，包括位于福田区红荔西路黄金地段的名人土地。名人土地的土地使用目前限于非商业用途，但已向相关国土资源监管部门申请变更土地用途、容积率及规划建筑面积，预期名人土地总规划建筑面积约为25.93万平方米，计划将开发为集办公、住宅及商业用途为一体的综合用途物业。

深圳控股表示，收购代价中的一半将按每股3.286港元向深业集团发行约11亿股代价股份支付，余额将以现金支付。发行价较公司周一收盘价2.7港元溢价21.7%。完成股份发行后，深业集团于深圳控股的持股量，将由目前的60.59%升至67.27%。

深圳控股早盘尾段股价涨2.22%，报2.76港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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