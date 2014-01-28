香港个股：深圳控股获母公司注入房地产资产，作价逾56亿元人民币

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 周二宣布，将以总代价56.23亿元人民币，向母公司深业集团收购一家持有深圳多个物业发展项目的附属公司，深圳控股将向母公司以溢价发行新股加现金的方式支付收购代价。
公司的声明称，拟收购的目标公司在深圳持有12个物业发展项目并持有物业用于投资，包括位于福田区红荔西路黄金地段的名人土地。名人土地的土地使用目前限于非商业用途，但已向相关国土资源监管部门申请变更土地用途、容积率及规划建筑面积，预期名人土地总规划建筑面积约为25.93万平方米，计划将开发为集办公、住宅及商业用途为一体的综合用途物业。
深圳控股表示，收购代价中的一半将按每股3.286港元向深业集团发行约11亿股代价股份支付，余额将以现金支付。发行价较公司周一收盘价2.7港元溢价21.7%。完成股份发行后，深业集团于深圳控股的持股量，将由目前的60.59%升至67.27%。
深圳控股早盘尾段股价涨2.22%，报2.76港元。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申