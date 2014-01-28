路透基点：六家银行完成台湾铼德科技10亿台币联贷签约--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上市企业铼德科技的10亿台币(3,300万美元)五年定期贷款，已由六家银行在1月24日完成签约。
中国信托商业银行、第一商业银行、上海商业储蓄银行、大众银行、及合作金库银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，各承贷1.80亿台币。彰化商银参贷1亿台币。
中国信托商业银行同时担任代理行，第一商业银行亦担任文件准备行。
承贷2亿台币及以上的银行，获得前端费40个基点及MLAB头衔；承贷1.00-1.99亿台币的银行，费用为15个基点。
贷款初始利率为较初级市场商业票据利率加码120个基点，随后将根据借款人的税后净利润率进行调整：如果税后净利润率高于0%，则加码幅度为110个基点；如果税后净利润率为0%或低于0%，则加码120个基点。
如果借款人动用的资金低于80%，则有一笔25个基点的承诺费。
该贷款有1.5年宽限期，之后分八次每半年不等额偿还：10.5%（第1-7次）和26.5%（第8次）。
贷款由借款方的董事长和总经理提供担保，以土地、工厂和设备作为质押。
所筹资金将用于为公司在2010年8月获得的25.5亿台币五年定期贷款提供再融资，同时也用作一般运营支出。
铼德科技从事光学产品的生产和销售，产品包括电子储存媒体、光碟以及其它周边产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申