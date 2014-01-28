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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 11:42 BJT

路透基点：六家银行完成台湾铼德科技10亿台币联贷签约--RLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上市企业铼德科技的10亿台币(3,300万美元)五年定期贷款，已由六家银行在1月24日完成签约。

中国信托商业银行、第一商业银行、上海商业储蓄银行、大众银行、及合作金库银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，各承贷1.80亿台币。彰化商银参贷1亿台币。

中国信托商业银行同时担任代理行，第一商业银行亦担任文件准备行。

承贷2亿台币及以上的银行，获得前端费40个基点及MLAB头衔；承贷1.00-1.99亿台币的银行，费用为15个基点。

贷款初始利率为较初级市场商业票据利率加码120个基点，随后将根据借款人的税后净利润率进行调整：如果税后净利润率高于0%，则加码幅度为110个基点；如果税后净利润率为0%或低于0%，则加码120个基点。

如果借款人动用的资金低于80%，则有一笔25个基点的承诺费。

该贷款有1.5年宽限期，之后分八次每半年不等额偿还：10.5%（第1-7次）和26.5%（第8次）。

贷款由借款方的董事长和总经理提供担保，以土地、工厂和设备作为质押。

所筹资金将用于为公司在2010年8月获得的25.5亿台币五年定期贷款提供再融资，同时也用作一般运营支出。

铼德科技从事光学产品的生产和销售，产品包括电子储存媒体、光碟以及其它周边产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
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