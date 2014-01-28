更新版 1-中国公开市场：单日投放量低于预期，央行选较短期限平滑流动性

* 周二公开市场单日净投放750亿元，低于市场预期

* 央行继续扶助的态度仍给市场一定支撑

* 央行以较短期限品种平滑春节前后流动性摆布

* 周四继续进行逆回购操作的预期有所降温 (新增市场评论和更多细节)

路透北京1月28日 - 虽然中国央行公开市场周二单日净投放量低于市场预期，但继续扶助的态度仍给市场一定支撑。春节假期现金需求的高峰在慢慢过去，央行选择以较短期限小心翼翼地平滑着春节前后的流动性摆布，周四继续进行逆回购操作的预期有所降温。

中国人民银行公告显示，公开市场今日进行1,500亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.3%，持稳于上次(2013年11月28日)。21天期品种上周暂时新增后，本周缺席。若考虑当日750亿元的七天逆回购到期，单日公开市场净投放750亿元。

公开市场操作前，市场人士即表示，“我们在等待啊，全市场都等央妈救命啊！”发行量一经公布，马上有人感慨量太少，互换利率随即上行，国债期货亦略有走弱。

不过，市场人士还是表示，央行继续逆回购操作扶助流动性的态度更重要。华南地区一银行交易员称，“还有就是好事，1,500亿元是小，但我觉得也够了，市场还会紧，但不会不够的。”

知情人士表示，周一上报公开市场需求后，即知道央行只选择了14天期进行操作，而无21天期。央行选择以较短期限品种投放，平滑着春节前后的流动性摆布。

“选14天不选21天，反正就是保证你跨节嘛，节后看情况再操作呗。”另一公开市场交易商机构交易员称。

路透统计数据显示，截止当前4,500亿元的逆回购到期量，都集中在春节假期后的一周。

今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。

央行公开市场一级交易商本周周二、周四可报送的需求包括28天期正回购、三个月央票和14天期逆回购，21天期逆回购仅在周二报需求。另外，因跨春节原因，此前一直进行的七天期品种本周未现身。

当前已有机构在担心节后逆回购大量到期时，央行是否会略有扶助。不少机构预期，央行或视当时现金回流情况，灵活决定当时操作力度。相应的，春节现金需求的高峰也在慢慢过去，周四继续逆回购操作的预期有所降低。

“春节后回来的一周估计比较忙了，到时虽然有逆回购到期，但现金也回来了，流动性估计还好。”北京一国有银行交易员称，“周四估计就不做，歇了吧！”

当然也有不同意见。华中地区一银行交易员就表示，周四央行是否继续进行逆回购操作，仍需视近两天的资金面情况而定；虽然周四是春节前最后一个工作日，资金需求应该已经降很多了，但其还是预计或有小量的14天期逆回购提供。

央行公开市场上周新增21天期逆回购品种，当周共净投放3,750亿元人民币，为近一年来最大单周净投放。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 1,500

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 750

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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