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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 12:22 BJT

中国汇市：人民币即期早盘跟随中间价下跌，临近春节购汇需求见涨

* 人民币即期早盘小幅下跌

* 临近春节客盘购汇需求有增加

* 大行购汇在6.049元附近出现

路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价小幅下跌。临近春节客盘购汇需求有所增强，不过早盘时整体仍然偏向净结汇。大行购汇在6.049元附近出现对美元构成支撑。

“即期还算平稳，这两天假期的购汇需求应该出来了。”一股份行交易主管称。

交易人士称，早盘在涨至6.049元一线时有大行购汇出现，抬升美元价格，使得即期汇率随后继续在6.05元附近窄幅波动。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.0513元，上日收报6.048元。今日人民币兑美元中间价 为6.1053元，上日中间价为6.1022元。

全球市场方面，美元兑日圆周二持坚，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会进一步缩减刺激举措的预期令美元兑日圆脱离七周低点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1165/95，上日尾盘为6.122。

北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0332/62元，上一交易日尾盘报6.0361元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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