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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 12:42 BJT

路透基点：建滔积层板再融资额度分配方案浮现--RLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，建滔积层板控股有限公司的30亿港元(3.86亿美元)四年期联贷案额度分配方案浮现。

渣打银行担任牵头行兼簿记行和承销行，承贷4.8亿港元，另一家牵头行兼簿记行三菱东京日联银行承贷4.6亿港元。中国建设银行(亚洲)承贷4.35亿港元，获牵头行头衔。

主办行三井住友银行承贷4,500万美元，经办行瑞穂银行和马来亚银行分别承贷3亿港元和2.5亿港元。

四家银行以高级经理行参贷：恒生银行(2亿港元)、第一商业银行(2,000万美元)、兆丰国际商业银行(7,500万港元，970万美元)和东亚银行(1亿港元)。经理行彰化商业银行和华南商业银行分别承贷1,000万美元和600万美元。

如先前报导，这笔贷款由两部分组成，分为18亿港元四年定期贷款和12亿港元四年循环信贷两部分。

融资所得将用于2012年5月签订的30亿港元四年期贷款的再融资。前次贷款有20家银行参贷，包括花旗银行、汇丰银行和渣打银行；最高综合收益为288个基点，平均期限为三年，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点。

新贷款还将用于资本支出和普通营运资本。贷款利率为较Hibor/Libor加码160个基点，平均期限为3.175年。

受邀银行分四个层级参与，可以港元或美元按比例承贷。

承贷4.5亿港元或以上者，可获得95个基点前端费用以及牵头行头衔，综合收益190个基点；承贷3.5－4.49亿港元者，可获得80个基点前端费用以及主办行头衔，综合收益185个基点；承贷2.5－3.49亿港元者，可获得63.5个基点前端费用以及安排行头衔，综合收益180个基点；承贷1.5-2.49亿港元者，可获得47.5个基点前端费用以及高级经理行头衔，综合收益175个基点。

本次贷款担保方包括建滔积层板控股有限公司的多家子公司：香港玻璃纤维有限公司、建滔积层板有限公司、Jamplan Marketing Ltd、日滔化工集团(香港)有限公司和忠信积层板(澳门离岸商业服务)有限公司。

借款方为建滔化工集团旗下公司，生产漂白牛皮纸、铜箔、玻璃纱和积层板。

2013年3月，母公司建滔化工集团完成了55亿港元的四年期定期贷款和循环信贷；综合收益250个基点，平均期限为3.4年，利率为较Hibor加码215个基点。 (完) (编译 张涛；审校 张明钧)
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