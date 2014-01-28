路透基点：建滔积层板再融资额度分配方案浮现--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，建滔积层板控股有限公司的30亿港元(3.86亿美元)四年期联贷案额度分配方案浮现。
渣打银行担任牵头行兼簿记行和承销行，承贷4.8亿港元，另一家牵头行兼簿记行三菱东京日联银行承贷4.6亿港元。中国建设银行(亚洲)承贷4.35亿港元，获牵头行头衔。
主办行三井住友银行承贷4,500万美元，经办行瑞穂银行和马来亚银行分别承贷3亿港元和2.5亿港元。
四家银行以高级经理行参贷：恒生银行(2亿港元)、第一商业银行(2,000万美元)、兆丰国际商业银行(7,500万港元，970万美元)和东亚银行(1亿港元)。经理行彰化商业银行和华南商业银行分别承贷1,000万美元和600万美元。
如先前报导，这笔贷款由两部分组成，分为18亿港元四年定期贷款和12亿港元四年循环信贷两部分。
融资所得将用于2012年5月签订的30亿港元四年期贷款的再融资。前次贷款有20家银行参贷，包括花旗银行、汇丰银行和渣打银行；最高综合收益为288个基点，平均期限为三年，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点。
新贷款还将用于资本支出和普通营运资本。贷款利率为较Hibor/Libor加码160个基点，平均期限为3.175年。
受邀银行分四个层级参与，可以港元或美元按比例承贷。
承贷4.5亿港元或以上者，可获得95个基点前端费用以及牵头行头衔，综合收益190个基点；承贷3.5－4.49亿港元者，可获得80个基点前端费用以及主办行头衔，综合收益185个基点；承贷2.5－3.49亿港元者，可获得63.5个基点前端费用以及安排行头衔，综合收益180个基点；承贷1.5-2.49亿港元者，可获得47.5个基点前端费用以及高级经理行头衔，综合收益175个基点。
本次贷款担保方包括建滔积层板控股有限公司的多家子公司：香港玻璃纤维有限公司、建滔积层板有限公司、Jamplan Marketing Ltd、日滔化工集团(香港)有限公司和忠信积层板(澳门离岸商业服务)有限公司。
借款方为建滔化工集团旗下公司，生产漂白牛皮纸、铜箔、玻璃纱和积层板。
2013年3月，母公司建滔化工集团完成了55亿港元的四年期定期贷款和循环信贷；综合收益250个基点，平均期限为3.4年，利率为较Hibor加码215个基点。 (完) (编译 张涛；审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申