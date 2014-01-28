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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 12:39 BJT

全球矿业：印度对铁矿石球团矿出口征收5%关税

印度钢铁厂商上个月希望对铁矿石球团矿出口征税，以保障国内供应。

中国海关数据显示，印度去年对中国的铁矿石出口量下滑65%至1,170万吨。

“我认为对铁矿石出口征税不会对中国市场带来很大影响，”上海一名铁矿石交易员表示。

“中国买家对印度铁矿石球团矿的兴趣不是很高，因为价格总是很高，所以(印度铁矿石球团矿)大多流向日韩市场。”

印度通过颁布禁令和增税来抑制铁矿石开采和出口，其举措力度之大已迫使在该行业有投资的企业认栽撤出。

印度最大贸易商MMTC 耗资8,000万美元的铁矿石出口码头在2010年就已建成，但迄今从未使用；现在该公司希望再投入1,600万美元，将其改建为煤炭出口码头。(完)
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