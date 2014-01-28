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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 13:09 BJT

印尼经济：政府计划对加工矿产品和精矿实施出口配额--矿业部高官

路透雅加达1月28日 - 印尼矿业部一高级官员称，该国计划很快对加工矿产品和精矿实施出口配额，因政府寻求更大程度地控制自然资源出口。

印尼矿业和能源部矿产监管部门主管Hersonyo Wibowo表示，新规定可能会在未来几天内发布。

“我们需要控制矿石出口。我们也担心一旦冶炼设施就位而没有(矿石)储备，”Wibowo表示。

印尼矿业和能源部也在同财政部讨论精矿出口税事宜。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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