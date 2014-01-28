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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 15:20 BJT

表格：德国12月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.3%

路透柏林1月28日 - 德国联邦统计局周二公布，

* 德国12月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.3%（路透调查预估分别为升0.2%和下滑2.2%）

* 德国2013年进口物价较2012年下滑2.6%

* 德国11月进口物价修正为较前月升0.1%，较上年同期下滑2.9%

德国进口物价 (变动百分比%)

13年12月 13年11月 12年12月

较上月 持平 +0.1 -0.6

较上年同期 -2.3 -2.9 持平

指数(基数2005年) 104.9 104.9 107.4

(完) (编译 田建华; 审校 于春红)
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