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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 17:44 BJT

表格：英国第四季GDP初值为较前季成长0.7%，符合路透预估

实质GDP数值如下(经季节调整，括号内上季数据):

2013年第四季 2013年第三季 第四季预估

较前季% 0.7 0.8 0.7

较上年同期% 2.8* 1.9 2.8

具体产出数据

第四季较前季(%) 第三季较前季(%) 第四季较 上年同期(%)

农林渔业 0.5 (-3.2) -6.0

矿业/采掘(含石油) -1.5 (0.6) 5.7

制造业 0.9** (0.8) 2.6

工业生产总计 0.7 (0.6) 2.7

建筑业 -0.3 (2.6) 4.5

服务业

物流,旅店,餐饮 0.5 (1.1) 4.7

运输存储交通 0.2 (-0.2) 1.4

商业服务和金融 1.2 (1.2) 3.2

政府及其它服务 0.6 (0.4) 1.2

服务业总计 0.8 (0.8) 2.8

注：* 为2008年第一季以来GDP最大同比增幅。

** 为2010年第三季以来制造业最大按季增幅。(完) (编译 侯向明； 审校 艾茂林)
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