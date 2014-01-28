《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *五矿股份 400 30 6 1/29-1/30簿记 招商银行 AAA 2/7 2/8 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江苏交通控股 30 30 6 2/7簿记建档 中国银行 AAA 2/10 2/11 (一期) 南京银行 ======================================================================================= *万华实业集团 27 9 12 2/8簿记建档 华夏银行 AA+ 2/11 2/12 ======================================================================================= *江苏交通控股 20 20 12 2/10簿记建档 建设银行 AAA 2/11 2/12 (二期) ======================================================================================= *山西潞安矿业 60 5 12 2/10簿记建档 中国银行 AAA 2/11 2/12 集团 民生银行 ======================================================================================= *广东温氏食品 22 5 12 2/10簿记建档 工商银行 AA 2/12 2/13 集团 中国银行 ======================================================================================= *济南圣泉集团 6.6 3.3 12 2/10簿记建档 浦发银行 AA- 2/12 2/13 ======================================================================================= 浙江农村 3.4 1.7 12 2/8-2/10簿记 工商银行 AA- 2/11 2/12 发展集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *东辰控股集团 8.5 4.5 3 2/10簿记建档 工商银行 AA- 2/12 2/13 ======================================================================================= 中科英华 4.5 4.5 3 2/10簿记建档 国泰君安证券 AA- 2/11 2/12 广发银行 ======================================================================================= 武汉城建投资 20 20 10 2/12簿记建档 交通银行 AA+ 2/13 2/14 开发集团 (附第5年发行人利率选择权和投资者回售权) ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申