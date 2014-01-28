中国证券：上证所称陕煤开盘后即触临停系两个人大户申报，已采取措施

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月28日 - 周二首日上市的超级大盘股陕西煤业 开盘后瞬间触及临时停牌线，上海证交所周二午间发表声明称，系两位个人大户以最高限价大额申报所致，上证所已对其采取相关监管措施。
陕西煤业是2012年3月以来中国A股最大规模的首次公开发行（IPO），发行价为每股4元人民币。该股今以集合竞价上限4.8元开盘后，马上上冲至20%涨幅（即5.76元）的临时停牌线，该股立即停牌，停牌前成交量仅959.3万股。
“经查，今日陕煤开盘后即达到120%停牌线，为深圳地区两个个人大户以最高限价大额申报所致，本所已对其采取相关监管措施。”上证所称。
上证所微博未说明其采取何种监管措施。根据此前公布的新股上市初期交易监管的通知，对于异常交易行为，上证所可采取措施包括口头或书面警示、要求提交合规交易承诺、盘中暂停账户当日交易、认定账户所有人为不合格投资者，限制其一定时期内参与新股上市初期的交易。
对于情节严重的，上证所可给予限制证券账户交易的纪律处分，并计入诚信档案；涉嫌违法的，将上报中国证监会查处。
沪深交所新股上市首日的新机制规定，新股上市首日交易当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过10%时，将盘中临时停牌半小时或1小时；当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过20%时，将盘中临时停牌至收盘前五分钟或三分钟。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申