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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 13:08 BJT

香港股市：早盘仍在五个月低位附近徘徊，观望美联储和土耳其央行会议

路透香港1月28日 - 香港股市周二早盘在五个月低位附近徘徊，中国内地市场表现也迟滞，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和土耳其央行的重要会议前，投资人焦躁不安。

中资银行类股普遍反弹，此前中诚信托诚至金开1号与意向投资者已达一致，兑付危机暂平息 。

中午时分，香港恒生指数 小涨0.1%至21,996.2点。恒生国企指数 则近持平。港股这两大指数周一双双收在8月底以来最低。

民生银行 周一收在7月4日以来最低水准后，周二反弹4.2%。(完)
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