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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 13:27 BJT

澳洲股市：下挫1.3%至一个半月低点，受累于新兴市场卖压

路透悉尼1月28日 - 澳洲股市周二下挫1.3%至一个半月低点，因新兴市场动荡引发全面卖压，银行、矿业及防御类股领跌。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌65.8点收在5,175.1点，为12月19日以来最低。(完)
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