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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 14:14 BJT

汽车产业：2013年本田从美国出口的汽车首度超过日本进口数量

路透1月28日 - 本田汽车 去年从美国出口的汽车数量高于自日本进口到美国的汽车，成为首个取得这一成就的大型日系汽车厂商。

在30多年以前，本田汽车在北美设立了工厂并生产汽车。2013年，该公司在美国生产的本田与讴歌品牌汽车出口数量达到108,705辆，而从日本出口到美国的数目为88,537辆。

本田北美执行副总裁Rick Schostek在一次电话会议上对记者表示，这一成就“花费了30年来取得”。美国出口本田汽车的价值在26.58亿美元。

过去三年里，本田向北美工厂投资了超过27亿美元，因此这也是近年大笔投资的一项成果。Schostek称，本田的投资目的是扩大美国工厂的生产以及在接近消费市场的地区直接生产汽车。

去年，产自美国工厂的汽车出口到了50个国家，不过其中大部分卖到了墨西哥。在美国出口数据中，本田并没有把销往加拿大的数字包括在内。(完)
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