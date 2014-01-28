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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 13:41 BJT

印度利率：央行意外升息25个基点，但称近期不太可能进一步升息

路透孟买1月28日 - 印度央行周二意外调升政策利率25个基点，但表示如果通胀如预期放缓，近期内料不会进一步紧缩政策。

印度央行上调政策回购利率 25个基点至8.00%。上周路透调查，多数分析师预期按兵不动。

然在央行小组提议让消费者物价指数 作为主要的通胀指标后，有关升息的预期已有所升温。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
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