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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 13:54 BJT

印度金融市场：股债均跌，此前央行意外升息

路透孟买1月28日 - 印度政府公债价格周二下跌；股市则在银行股跌势带动之下走低，此前印度央行意外升息25个基点。

指标10年期公债收益率(殖利率) 自利率决议公布前的水准上升8个基点至8.79%，日内上升2个基点；但之后回落至8.71%。

印度股市走跌，NSE指数 跌0.4%，央行决议公布前为微幅上涨。银行股领跌，ICICI银行 下挫2.1%。(完)

(编译 张若琪 审校　戴素萍)
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