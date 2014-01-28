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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 13:53 BJT

国际油市：布兰特原油升回107美元，上日重挫后引发新买盘

美国原油期货 上涨0.13美元，报95.85美元，此前曾创下1月13日以来最大跌幅。

“原油的反弹是隔夜大跌后的自然反应，”Barratt's Bulletin执行长Barratt's Bulletin说。“考虑到以中国为代表的一部分数据有些值得担忧，原油前景疲弱。”

一份路透调查显示，1月中国工厂活动可能降至六个月低位，强化了该国经济放缓势头可能延续到2014年初的观点。

路透受访分析师预计，最新一周馏分油库存可能平均下跌240万桶。

该调查还显示，截至1月24日当周，美国原油库存可能增加约270万桶，连续第二周上涨。

未来两天油价可能在窄幅区间内波动，前景偏空。市场等待美联储政策会议结果，外界预计其可能会进一步缩减月度购债计划。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/洪曦; 审校 王洋)
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