台湾货币市场：1月29日及下提存期资金预期变化一览表

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北1月29日 - 台湾货币市场周三和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期31亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--发行103/3期20年期公债，金额300亿台币。
--央行料发行存单。
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(下提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 5兆301.7亿台币：(单位：亿台币)
02/05` 5,690.30
02/06 4,956.60
02/07 5,876.05
02/10 6,154.00
02/11 4,196.50
02/12 1,674.50
02/13 3,937.00
02/14 895.00
02/17 3,192.70
02/18 881.50
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
02/24 3,948.80
*02/25 1,002.25
02/26 52.00
02/27 22.00
02/28 113.00
03/03 130.00
--公债还本付息497.6630675亿台币
02/04 101甲3期本金 300.00亿
02/04 101甲3期2息 2.25亿
02/05 91甲3期12息 17.00亿
02/08 102甲4期1息 2.50亿
02/10 93甲3期10息 18.00亿
02/13 90甲2期13息 30.00亿
02/13 101甲4期2息 12.25亿
02/14 96甲2期7息 7.98006亿
02/14 97甲2期6息 15.00亿
02/16 98甲2期5息 12.75亿
02/18 92甲3期11息 16.25亿
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/14：发行103/4期五年公债，预计金额400亿台币，11日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表更新 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。