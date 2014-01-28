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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 14:17 BJT

欧股业绩：西门子第一季获利成长15%，因项目支出减少

路透慕尼黑1月28日 - 德国西门子 周二公布第一季核心营业利润成长15%，因其节约计划有了成果，其不良项目执行相关的支出减少。

西门子四大主要业务的营业利润从15.6亿欧元增加至17.9亿欧元，略低于分析师预估的18.6亿。

西门子确认了全年财测，并称其美国存托凭证(ADR)将自纽约证交所下市，指称因交易量偏低。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
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