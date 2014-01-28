《SAFT专栏》新兴市场若想得救，只能祈祷华尔街大跌

**不分青红皂白的盲目坑杀**

在这方面，美联储以某个角度而言确实有一笔参考纪录--去年夏季时，新兴市场的动荡情况，是造成华尔街市场下挫的部分原因，而这直接导致美联储9月会议的意外决议--暂缓缩减买债。不过，夏季期间，公债收益率实际上是走高，而最近几天的收益率却是下跌。

虽然最近几年新兴市场有了不少好的发展，像是作为资金缓冲的外汇储备有所增加，也发展出新的资金来源，但这波新兴市场大跌的演变情况，非常类似过去的经验。一开始先是最脆弱的市场出现不稳，但很快地，新兴市场这整个资产类别就全部遭殃。

“现在处于金融蔓延全面展开状态，这代表连动系数快速逼近恐怖的100%，”法国兴业银行新兴市场分析师Benoit Anne在客户报告中指出。

“当面对一场严重市场危机，就像我们在电脑萤幕前目睹的这场一样，花太多时间试图从中挑选已经没有意义。就是现在，全部都卖掉。”

这大概会为发达市场的投资人上了一课。全球各大央行所挹注的巨额流动性，正是为了让投资人对风险分辨变得更迟钝。如此一来，新兴市场就有足够时间可以进行重整及改革，特别是那些最脆弱的国家。有些国家确实这么做了，但很多并没有。

新兴市场的遭遇大概还算够轻微，不致于影响全球成长，但随着美联储持续撤走刺激措施，发达国家市场非常可能有类似遭遇。

发达市场泡沬化的证据不胜枚举，而随着美联储宽松退场持续进行，那些企业以及楼市等板块，将感受到压力。这时候关键就是留意美国的利率。当美国利率走高时，从高杠杆的借款户到独栋出租房屋，各式各样的企业和投资标的都会显得更难以为继了。

去年夏季期间，我们在美国稍微窥见了那种激烈抛售盛况，而这应该就是促使美联储暂不缩减的原因。如果未来几个月，美国开始出现一波高风险资产的大规模抛售，那么就像今天的新兴市场一样，它也会引发一场不分青红皂白的盲目坑杀。