《SAFT专栏》新兴市场若想得救，只能祈祷华尔街大跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**不分青红皂白的盲目坑杀**
在这方面，美联储以某个角度而言确实有一笔参考纪录--去年夏季时，新兴市场的动荡情况，是造成华尔街市场下挫的部分原因，而这直接导致美联储9月会议的意外决议--暂缓缩减买债。不过，夏季期间，公债收益率实际上是走高，而最近几天的收益率却是下跌。
虽然最近几年新兴市场有了不少好的发展，像是作为资金缓冲的外汇储备有所增加，也发展出新的资金来源，但这波新兴市场大跌的演变情况，非常类似过去的经验。一开始先是最脆弱的市场出现不稳，但很快地，新兴市场这整个资产类别就全部遭殃。
“现在处于金融蔓延全面展开状态，这代表连动系数快速逼近恐怖的100%，”法国兴业银行新兴市场分析师Benoit Anne在客户报告中指出。
“当面对一场严重市场危机，就像我们在电脑萤幕前目睹的这场一样，花太多时间试图从中挑选已经没有意义。就是现在，全部都卖掉。”
这大概会为发达市场的投资人上了一课。全球各大央行所挹注的巨额流动性，正是为了让投资人对风险分辨变得更迟钝。如此一来，新兴市场就有足够时间可以进行重整及改革，特别是那些最脆弱的国家。有些国家确实这么做了，但很多并没有。
新兴市场的遭遇大概还算够轻微，不致于影响全球成长，但随着美联储持续撤走刺激措施，发达国家市场非常可能有类似遭遇。
发达市场泡沬化的证据不胜枚举，而随着美联储宽松退场持续进行，那些企业以及楼市等板块，将感受到压力。这时候关键就是留意美国的利率。当美国利率走高时，从高杠杆的借款户到独栋出租房屋，各式各样的企业和投资标的都会显得更难以为继了。
去年夏季期间，我们在美国稍微窥见了那种激烈抛售盛况，而这应该就是促使美联储暂不缩减的原因。如果未来几个月，美国开始出现一波高风险资产的大规模抛售，那么就像今天的新兴市场一样，它也会引发一场不分青红皂白的盲目坑杀。
这有可能会使美联储暂停或逆转宽松退场，但已来不及为新兴市场帮上什么大忙了。(完) (译文审校 蔡美珍/王冠中)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申