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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 14:13 BJT

韩国汇市：韩元结束六日连跌小幅收高，得益于出口商美元卖盘

路透首尔1月28日 - 韩国韩元周二在国内市场小幅走强，结束六个交易日的跌势，因出口商美元卖盘和对美元涨势的获利了结盘推升韩元，目前投资者正在等待美国联邦储备理事会(美联储)的下一步动向。

韩元/美元 在国内市场收报1,081.2韩元，较周一收盘1,083.6上涨0.2%，为1月17日以来最大单日百分比涨幅。(完)

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(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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