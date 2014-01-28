中国债市：上海清算所开始提供债券招标发行服务

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月28日 - 除中国中央国债登记结算有限责任公司外，银行间债市另一重要机构--上海清算所日前发布通知称，开始向市场提供债券招标发行服务。
刊登在清算所网站的通知称，该所运营的债券招标发行系统为中国人民银行债券发行系统的组成部分。但未明确与中央结算公司在业务范围划分等更多内容。
此前银行间债市国债、政策性金融债等利率产品以招标发行为主，由中央结算公司组织完成；就上海清算所提供服务的产品范围来看，以短期融资券、中期票据及非公开定向债务融资工具等信用产品为主。
因此，现有情况是：国债和政策性金融债等利率债，以及铁路总公司等少数企业债通过招标方式发行；信用产品中， 除证券公司短融也以招标方式发行外，多数企业债、中票、短融等均采用簿记建档方式发行。
根据规定，非金融企业发行的，包括但不限于企业债、非金融企业债务融资工具和公司债，在银行间债市使用人民银行发行系统招标发行，要满足发行人主体评级不低于AAA级、当期债券发行总规模不少于100亿元人民币、投标参与人不得少于30家等多项要求。
交易所债市方面，上海证券交易所2013年12月发布债券招标业务指引，随后国家开发银行 启动在交易所发债的破冰之旅。(完)
参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申