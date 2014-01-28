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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 14:37 BJT

中国债市：上海清算所开始提供债券招标发行服务

路透上海1月28日 - 除中国中央国债登记结算有限责任公司外，银行间债市另一重要机构--上海清算所日前发布通知称，开始向市场提供债券招标发行服务。

刊登在清算所网站的通知称，该所运营的债券招标发行系统为中国人民银行债券发行系统的组成部分。但未明确与中央结算公司在业务范围划分等更多内容。

此前银行间债市国债、政策性金融债等利率产品以招标发行为主，由中央结算公司组织完成；就上海清算所提供服务的产品范围来看，以短期融资券、中期票据及非公开定向债务融资工具等信用产品为主。

因此，现有情况是：国债和政策性金融债等利率债，以及铁路总公司等少数企业债通过招标方式发行；信用产品中， 除证券公司短融也以招标方式发行外，多数企业债、中票、短融等均采用簿记建档方式发行。

根据规定，非金融企业发行的，包括但不限于企业债、非金融企业债务融资工具和公司债，在银行间债市使用人民银行发行系统招标发行，要满足发行人主体评级不低于AAA级、当期债券发行总规模不少于100亿元人民币、投标参与人不得少于30家等多项要求。

交易所债市方面，上海证券交易所2013年12月发布债券招标业务指引，随后国家开发银行 启动在交易所发债的破冰之旅。(完)

参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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