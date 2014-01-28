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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 14:25 BJT

韩国股市：收高，获汽车和电信板块支撑

虽然外资持续卖出韩股，周二卖超3,147亿韩元韩股，但机构和散户投资者共计买超3,021亿韩元，支撑了大盘。

韩元汇率企稳鼓舞现代汽车 上扬3.1%，现代摩比斯 在公布乐观的10-12月财报后大涨3.6%。

电信板块提供支撑，SK电讯(SK Telecom) 和韩国通信 涨幅分别为3.7%和4.5%。(完)
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