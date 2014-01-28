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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 14:51 BJT

菲律宾经济：央行预估1月年通胀率将为3.4-4.3%

“菲律宾央行将继续监控这些国内物价压力点，也会关注全球发展情况，像是由于发达国家前景改善，导致新兴市场的人气改变，”菲律宾央行总裁泰谭柯在发给记者的手机短讯中表示。

他表示，央行持续有应对这些情况的政策空间，且将在必要时调整政策。

菲律宾将在2月5日公布通胀数据。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
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