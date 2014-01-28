中国股市：沪综指缩量小幅收升，长假临近投资者心态谨慎

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收升，春节长假临近投资者心态更趋谨慎。今日两市共有大盘股陕西煤业在内的9只新股上市，市场炒新热情依然热络，但对相关板块的带动效应已开始减弱。分析师表示，今日盘面走势已出现分化，金融地产板块领涨大盘，但成交量未能有效放大显投资者谨慎心态。
沪综指 收报2,038.513点，涨5.213点或0.26%，上证A股今日成交额656亿元人民币，上日为818亿元，较上一交易日减两成。
“随着海外新兴市场走弱，A股凸显谨慎情绪，频临长假“持币过节”或成为主要心态。”信达证券策略分析师艾宜表示，央行近期的巨额资金投放已经释放出其希望在节前资金面上维稳的信号。
中国人民银行今日在公开市场单日净投放750亿元人民币，中标利率4.3%。
他认为，目前新股对市场虽有一定冲击，但市场已经逐渐适应新股的影响，对其反应程度日趋减弱。
今日两市上市9只新股均触及临停线并带动新股板块整体上涨。陕西煤业 收盘4.55元，上涨13.75%。
上证金融地产行业指数 收涨0.93%，走势强于大盘。
沪深300指数 收报2,219.855点，涨0.18%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,232.8点，涨0.24%，成交556,227手。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申