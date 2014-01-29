《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
*工商时报：
--华硕 董事长施崇棠表示，今年有机会推出穿戴式装置，而且〞一定要把你的手表换掉〞，但他也坦言，其中挑战真的很多。对于推出ZenFone重返手机战场，他信心满满，强调今年手机出货可望超过原先订下的500万台。
--金管会主委曾铭宗上日与部分寿险公司高层会面，仍坚持要继续管制类定存保单，不准寿险公司再大卖与银行存款相似的商品；但曾铭宗也承诺，会兼顾寿险业发展，管制措施会循序渐进，且今年会祭出保险业健全发展方案，创造保险经营新利多。
--财政部马年公股管理政策重点出炉，将放在公公(公股/公股)并及公股子公司整并、合并，其中除公公并预计由兆丰金 打头阵，财政部长张盛和也透露，去年整体公股行库最让他开心的两件事，其中之一就是华南金控 旗下管顾和创投子公司合并，创下公股金控子公司合并首例。
*经济日报：
--农历年关前，金管会大幅松绑国际金融业务分行（OBU）业务及商品，境内不能销售的商品，农历年后在OBU都可以买得到，尤其在大陆注册基金、人民币计价境外基金等尚未经核准的境外基金，颇受瞩目，银行可推出更多元化创新商品，扩大商机。
--去年台湾经济成长率〞保二〞(2%)成功，国发会主委管中闵表示，经济已看到正面讯息，他对今年经济成长率达到3.2%的国家发展目标表示审慎乐观。
--经济部智慧财产局公布去年专利申请概况，因应手持装置推陈出新和穿戴式装置专利布局，去年苹果 和三星 在台申请发明专利较上（2012）年均激增五成，相对台湾品牌宏达电 较上年衰退3%，申请发明专利数也快被三星超前。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。