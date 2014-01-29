《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月29日

*工商时报：

--华硕 董事长施崇棠表示，今年有机会推出穿戴式装置，而且〞一定要把你的手表换掉〞，但他也坦言，其中挑战真的很多。对于推出ZenFone重返手机战场，他信心满满，强调今年手机出货可望超过原先订下的500万台。

--金管会主委曾铭宗上日与部分寿险公司高层会面，仍坚持要继续管制类定存保单，不准寿险公司再大卖与银行存款相似的商品；但曾铭宗也承诺，会兼顾寿险业发展，管制措施会循序渐进，且今年会祭出保险业健全发展方案，创造保险经营新利多。

--财政部马年公股管理政策重点出炉，将放在公公(公股/公股)并及公股子公司整并、合并，其中除公公并预计由兆丰金 打头阵，财政部长张盛和也透露，去年整体公股行库最让他开心的两件事，其中之一就是华南金控 旗下管顾和创投子公司合并，创下公股金控子公司合并首例。

*经济日报：

--农历年关前，金管会大幅松绑国际金融业务分行（OBU）业务及商品，境内不能销售的商品，农历年后在OBU都可以买得到，尤其在大陆注册基金、人民币计价境外基金等尚未经核准的境外基金，颇受瞩目，银行可推出更多元化创新商品，扩大商机。

--去年台湾经济成长率〞保二〞(2%)成功，国发会主委管中闵表示，经济已看到正面讯息，他对今年经济成长率达到3.2%的国家发展目标表示审慎乐观。

--经济部智慧财产局公布去年专利申请概况，因应手持装置推陈出新和穿戴式装置专利布局，去年苹果 和三星 在台申请发明专利较上（2012）年均激增五成，相对台湾品牌宏达电 较上年衰退3%，申请发明专利数也快被三星超前。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。