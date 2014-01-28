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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 14:53 BJT

韩股业绩：浦项制铁第四季获利不及预期，因韩元走强和需求疲弱

路透首尔1月28日 - 浦项钢铁(POSCO) 周二公布：

* 母公司第四季营业利润为4,880亿韩元，预估为5,570亿韩元

* 母公司第四季营收为7.7万亿(兆)韩元，预估为7.8万亿韩元

* 母公司2013年营业利润为2.2万亿韩元，上年为2.79万亿韩元

* 母公司2013年营收为30.5万亿韩元，上年为39.17万亿韩元

* 浦项钢铁母公司称2014年营收目标为31万亿韩元，2013年目标为30.5万亿韩元

* 母公司计划2014年投资支出为3.7万亿韩元

* 浦项钢铁(POSCO)计划2014年产粗钢3,770万吨，2013年为3,640万吨

* 预计2014年中国钢需求较去年小幅增长 (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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