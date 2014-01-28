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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 14:53 BJT

香港金融：新鸿基国际任IPO保荐人犯缺失而遭证监会暂时吊销牌照

路透香港1月28日 - 香港证监会称，上诉审裁处确认，新鸿基国际担任中国生命集团 首次公开发售（IPO）保荐人时干犯缺失而遭到谴责、罚款以及暂时吊销牌照。

事源2007年10月至2009年9月期间，新鸿基国际未能就多项有关中国生命集团的重大事宜进行适当的尽职审查，并且过度倚赖转授予外界专家所进行的工作，包括评估中国生命所呈交资料的准确性和完整性以显示其符合在创业板上市的财务要求，确定中国生命于台湾的一项主要商业交易的所有权是否存在多项产权负担等等。

证监会称，决定谴责新鸿基国际、向其罚款1,200万港元，以及吊销其就机构融资提供顾问服务的牌照，为期一年。

证监会行政总裁欧达礼表示，“保荐人的重大缺失会直接损害投资者，并且影响市场信心。这结果向所有保荐人发出了明确的讯息。”

新鸿基国际为新鸿基公司 旗下企业。中国生命集团主要于台湾、香港及中国从事提供殡仪服务以及买卖大理石原料。

以2013年的集资额计香港是全球三大上市地之一。证监会近年致力提高上市公司质素，此前建议清楚订明保荐人对有问题的招股章程负有民事及刑事法律责任。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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