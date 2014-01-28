香港金融：新鸿基国际任IPO保荐人犯缺失而遭证监会暂时吊销牌照

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 香港证监会称，上诉审裁处确认，新鸿基国际担任中国生命集团 首次公开发售（IPO）保荐人时干犯缺失而遭到谴责、罚款以及暂时吊销牌照。
事源2007年10月至2009年9月期间，新鸿基国际未能就多项有关中国生命集团的重大事宜进行适当的尽职审查，并且过度倚赖转授予外界专家所进行的工作，包括评估中国生命所呈交资料的准确性和完整性以显示其符合在创业板上市的财务要求，确定中国生命于台湾的一项主要商业交易的所有权是否存在多项产权负担等等。
证监会称，决定谴责新鸿基国际、向其罚款1,200万港元，以及吊销其就机构融资提供顾问服务的牌照，为期一年。
证监会行政总裁欧达礼表示，“保荐人的重大缺失会直接损害投资者，并且影响市场信心。这结果向所有保荐人发出了明确的讯息。”
新鸿基国际为新鸿基公司 旗下企业。中国生命集团主要于台湾、香港及中国从事提供殡仪服务以及买卖大理石原料。
以2013年的集资额计香港是全球三大上市地之一。证监会近年致力提高上市公司质素，此前建议清楚订明保荐人对有问题的招股章程负有民事及刑事法律责任。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申