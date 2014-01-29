《台湾重要政经日程》--1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
===================今日重要政经消息=============================
1/29(三)
-- 9:00 中华电信 董事长交接典礼。
--16:30 赋税署例行记者会。
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1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/5(三)
--10:00 汇丰台湾1月PMI。
2/6(四)
-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。
--16:10 央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。
2/10(一)
--10:00 住商不动产记者会。
--16:00 财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
--14:00 柜买中心举办台商回台发行宝岛债研讨会。
2/18(二) *--16:00 主计总处公布2013年第四季GDP统计值，第四季概估值为年增率2.92%。
2/20(四)
--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。
--16:10 央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/24(一)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
--16:10 央行公布1月M2年增率，12月为年增5.75%。
2/26(三)
--08:30 1月分经季节调整失业率，上月为4.12%。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。