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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:25 BJT

离岸人民币：摩根资产获10亿元RQFII投资额度，拟推出主动型A股基金

路透香港1月28日 - 美国摩根大通集团 旗下资产管理分支周二公布，已获中国外汇管理局批出10亿元RQFII（人民币合格境外机构投资者）的投资额度，并拟推出一支主动型的股票基金。

摩根资产管理的声明称，计划利用该批额度推出一个以积极管理投资于以人民币计价的中国证券之股票基金，目前有待香港证监会批核。

该公司亚太区行政总裁黎智德表示，“对投资者来说，中国是其中一个最引人注目但同时难于涉足的市场，然而当中的投资机遇确实无限。现时A股估值吸引，作为主动型的基金经理，我们看到很多可为投资者跑赢大市的机会。”

摩根资产大中华基金经理梁碧娴亦指出，“近期中国A股市场出现的波动已为中、长线的投资者带来不同的投资机会。我们将继续专注于一些可持续增长和盈利质素高的股票及行业。”

摩根资产是首批获中国证监会发出RQFII牌照的国际资产管理公司之一，亦是香港注册最大的QFII（合格境外机构投资者）基金之一，其资产管理规模为8.87亿美元。

截至去年底为止，摩根资产于全球管理客户资金总值16,000亿美元，管理亚太区客户资产总值1,320亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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