离岸人民币：摩根资产获10亿元RQFII投资额度，拟推出主动型A股基金

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 美国摩根大通集团 旗下资产管理分支周二公布，已获中国外汇管理局批出10亿元RQFII（人民币合格境外机构投资者）的投资额度，并拟推出一支主动型的股票基金。
摩根资产管理的声明称，计划利用该批额度推出一个以积极管理投资于以人民币计价的中国证券之股票基金，目前有待香港证监会批核。
该公司亚太区行政总裁黎智德表示，“对投资者来说，中国是其中一个最引人注目但同时难于涉足的市场，然而当中的投资机遇确实无限。现时A股估值吸引，作为主动型的基金经理，我们看到很多可为投资者跑赢大市的机会。”
摩根资产大中华基金经理梁碧娴亦指出，“近期中国A股市场出现的波动已为中、长线的投资者带来不同的投资机会。我们将继续专注于一些可持续增长和盈利质素高的股票及行业。”
摩根资产是首批获中国证监会发出RQFII牌照的国际资产管理公司之一，亦是香港注册最大的QFII（合格境外机构投资者）基金之一，其资产管理规模为8.87亿美元。
截至去年底为止，摩根资产于全球管理客户资金总值16,000亿美元，管理亚太区客户资产总值1,320亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申